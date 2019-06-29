مصادر دبلوماسية ترجح زيارة رئيس الوزراء الباكستانى إلى واشنطن الشهر المقبل

إسلام آباد (أ ش أ)

رجحت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، قيام رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان بزيارة إلى الولايات المتحدة شهر يوليو المقبل.

وقال مصدر دبلوماسى فى تصريح لصحيفة "ذا دون" الباكستانية، إن الأمر مرجح لكنه ليس نهائيا حيث ما زال الطرفان يعملان على تحديد موعد.

وكان وزير الخارجية الباكستانى محمود شاه قريشى، صرح فى إسلام آباد، الخميس الماضى، بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وجه دعوة لعمران خان لزيارة واشنطن فى يونيو الجارى لكنه لم يستطع القيام بتلك الزيارة بسبب جلسة الميزانية.

وأضاف وزير الخارجية إن المحادثات بين الزعيمين ستركز على القضايا الإقليمية المهمة، حيث ساعدت باكستان الولايات المتحدة فى بدء المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وطالبان.

وتبحث حكومتا البلدين إمكانية قيام خان بزيارة إلى واشنطن منذ يناير الماضى عندما صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن اجتماعا مع رئيس الوزراء الباكستانى الجديد سيحدث قريبا جدا.