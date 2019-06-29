مديرية شباب أسيوط تنظم مهرجان الألعاب التراثية بمشاركة 150 شخصًا

أسيوط – هيثم البدرى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط مهرجان للألعاب التراثية والشعبية، بمشاركة 150 شخصا من مراكز الشباب المختلفة بالمحافظة، تحت أشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب، والرياضة برئاسة اللواء إسماعيل الفار ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط وبحضور مندوبي الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وسيد زكريا وكيل المديرية للرياضة وطارق عباس وكيل المديرية للشباب وعادل فؤاد مدير عام إدارة الرياضة بالمديرية وجمال رماح رئيس مجلس ادارة مركز شباب بنى زيد.

وأوضح طارق عباس وكيل المديرية للشباب أن مهرجان الألعاب البيئية، والشعبية تم تنظيمه بمركز شباب بنى زيد بإدارة شباب الفتح بمشاركة 150 شخص من مراكز الشباب والأندية، وتم تنظيم مسابقات في ألعاب الحكشة ، والتحطيب وشد الحبل والخيل بمصاحبة المزمار البلدى وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة على التراث الشعبى و الألعاب الشعبية و البيئية من الاندثار.