محافظ كفر الشيخ يحيل أوراق ومخالفات مخبز قلين الى النيابة الادارية للتحقيق

كفر الشيبخ – محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه،محافظ كفر الشيخ،أوراق تحقيق "ع.خ.م" صاحب مخبز بلدي مدعم بمدينة قلين رقم 135 يناير 2019،الى النيابة الادارية بكفر الشيخ القسم الاول،لقيامة بتشغيل المخبز في غير مواعيد العمل الرسمية مخترقاً بذلك النظام ومخالفاً للقوانين والتوجيهات الوزارية المنظمة وبنود التعاقد.

وكانت حملة تمكنت من ضبط 72 شيكارة،وزن الشيكارة 50 كيلو ، إنتاج مطاحن وسط وغرب الدلتا بمخزن ملاصق للمخبز ،كما ضبطت 8 شكاير دقيق بلدى بالمخبز "من خارج محافظة كفرالشيخ"، كما تم ضبطت 2420 رغيف بالإضافة الى كمية من العجين سيتم إنتاجها ظهراً بما يعادل 9 شيكارة *605 رغيف بكمية قدرها 5445 رغيف بقصد الاتجار بها في السوق السوداء والتربح بأرباح غير مشروعة وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

وتضمن قرار النيابة بقلين بان يعلى الكميات المجمعة من الدقيق التمويني المضبوط بالمخزن على رصيد المطحن الحكومي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، يعرض الخبز المضبوط على مفتش الاغذية لبيان مدى صلاحيته للاستعمال الأدمي من عدمه وفى الحالة الاولى يباع بالسعر الرسمي ويودع الثمن خزينة المحكمة وفى الحالة الثانية يباع الحرز كعلف حيواني بسعر يتناسب مع سعر السوق المحلى للأعلاف، وقد انتهى التقرير بمخاطبة مديرية التموين لإخطار إدارة تموين قلين لتنفيذ قرار النيابة العامة، وإحالة مدير إدارة تموين قلين ورئيس الرقابة التموينية بقلين للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة للتقصير لعدم إحكام الرقابة والاشراف على المخبز مما نتج عنة المخالفات الواردة بالتقرير.