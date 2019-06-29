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مجلس تأديب القضاة يرفض دعوى إحالة رؤساء محكمة الاستئناف للصلاحية

السبت، 29 يونيو 2019 03:24 م
مجلس تأديب القضاة يرفض دعوى إحالة رؤساء محكمة الاستئناف للصلاحية دار القضاء العالى-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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رفض مجلس صلاحية وتأديب القضاة الدعوى المقامة ضد كلا من المستشارين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار رؤساء محكمة الاستئناف والتى كانت تطالب بإحالتهم للصلاحية بسبب اشتراكهما فى إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب فى مصر.

وتداولت الدعوى أمام المجلس منذ عام 2017، وعلى مدار السنتين الماضيين كان يتم الاستماع لدفاع القاضين، وصدر صباح اليوم القرار برفض الدعوى ضدهما.

يذكر أن وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر كان قد قرر ندب قاضى تحقيق للتحقيق مع رؤوف، وعبد الجبار، بسبب مشروع قانون كانت قد أعدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية عن التعذيب، تنفيذًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر، وقد شارك المستشاران هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار فى مراجعة المشروع، وإعادة صياغته.

وانتهى قرار قاضى التحقيق بإحالة القاضيين لمجلس الصلاحية، والذى عقد أولى جلساته فى 24 أبريل 2017، ليسدل اليوم الستار على الدعوى برفضها.


مجلس صلاحية القضاة

المستشار هشام رؤوف

احالة قاضضين للصلاحية

رفض دعوى صلاحية هشام رؤوف

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