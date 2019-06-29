ماكرون: اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبى وميركوسور تلبى مطالب فرنسا

أوساكا (أ ش أ)

قال الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون"، إن مسودة اتفاق التجارة التى تم التوصل إليها بين الاتحاد الأوروبى وتجمع "ميركوسور" لدول جنوب أمريكا اللاتينية، تعد اتفاقية جيدة، حيث أنها تلبى المطالب الفرنسية الرئيسية.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت، فى مدينة "أوساكا" اليابانية عقب ختام أعمال قمة مجموعة العشرين، إن هذا الاتفاق يحمى شهادة المنشأ الجغرافى الأوروبية للمنتجات الغذائية.

ورحب بالتزام نظيره البرازيلى "جايير بولسونارو" باتفاقية باريس للمناخ، مشيرا إلى أن هذا الالتزام ساعد فى الحفاظ على الدعم للاتفاقية بين دول مجموعة العشرين باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.