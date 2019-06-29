كوستاريكا ترحل الأربعة المشتبه بصلتهم بداعش إلى مصر والعراق

كتبت: إنجى مجدى

قالت سلطات كوستاريكا إنها سوف تسلم لمصر والعراق، الأربعة المشتبه بصلتهم بتنظيم داعش الإرهابى، الذين تم اعتقالهم الثلاثاء الماضى من قبل سلطات نيكاراجوا خلال محاولتهم التسلل إلى الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك.

وبحسب الوكالة الفرنسية، السبت، فإن العناصر الأربعة الذين سلمتهم نيكاراجوا إلى كوستاريكا، حيث تسللوا عبر الأخيرة، سيتم ترحيلهم إلى مصر والعراق إذ أن اثنين منهم مصريين وهما محمد إبراهيم ومحمود سامى عيسى، 33 و26 عاما، والآخرين عراقيين وهما أحمد غانم الجبورى ومصطفى على محمد يعقوب، 41 و29 عاما.

وقالت مديرية الهجرة فى كوستاريكا إن الأربعة سيتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمجرد الانتهاء من تحقيقاتهم.ودخل المشتبه بهم الأربعة إلى كوستاريكا من بنما فى 9 يونيو بموجب اتفاقية مراقبة الهجرة التي تسمح لـ 100 شخص بدخول البلاد يوميًا.

وفى وقت سابق من الشهر الجارى، كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث أمريكى مختص بالتطرف، عن اعتراف عنصر داعشى بخطط لتنظيم داعش الإرهابى لاستغلال التسلل عبر الحدود المكسيكية إلى الولايات المتحدة، مستخدمين العناصر الغربية والمتحدثين بالإنجليزية ومن ثم استهداف مؤسسات مالية.