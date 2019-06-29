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كوريا الجنوبية وكندا يبحثان وضع شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز العلاقات التجارية

السبت، 29 يونيو 2019 09:21 ص
كوريا الجنوبية وكندا يبحثان وضع شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز العلاقات التجارية رئيس وزراء كندا
سول (أ ش أ)

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بحث الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه-إن" مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، الوضع فى شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز العلاقات التجارية متبادلة المنفعة بين البلدين، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن الرئيس مون أشاد بإيلاء كندا اهتماما خاصا بجهود كوريا الجنوبية المبذولة لبناء سلام دائم فى شبه الجزيرة الكورية، داعيا إلى التأييد والتعاون باستمرار فى عملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية.

وأشار الرئيس مون ورئيس الوزراء ترودو إلى تعزيز التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى الإطار المؤسسى مثل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين واتفاقية التعاون المبتكر فى العلوم والتكنولوجيا بعد رفع العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية فى عام 2014.

وأعربا عن ترحيبهما بتوسيع حجم التجارة بين البلدين منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين فى حيز التنفيذ عام 2014، واتفقا على بذل الجهود لزيادة التجارة ذات المنفعة المتبادلة باستمرار.

وأوضح المكتب الرئاسى الكورى الجنوبي، أن هذه القمة الكورية الجنوبية-الكندية الثانية من نوعها منذ عام 2017، مضيفا أنها ستسهم فى تعزيز التجارة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

 


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G 20

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