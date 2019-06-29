كل ما تريد معرفته لاستخراج إذن عمل بهيئة أجنبية

يتساءل الكثير من المواطنين، على كيفية الحصول على إذن للعمل بهيئة أجنبية خارج البلاد، و"اليوم السابع" يوضح الإجراءات التى يجب اتباعها لاستخراج إذن العمل المطلوب.
الإجراءات
1-التوجه إلى أقرب مكتب تصاريح عمل دون التقيد بالنطاق الجغرافى أو مكاتب الخدمة الجماهيرية التابعة لوزارة التنمية الإدارية، أو القنصليات المصرية بالخارج، أو موقع الإدارة على شبكة الانترنت.
2-تقديم المستندات والاوراق المطلوبة مع النموذج المعد لذلك.
3- الكشف الإليكترونى عن صلاحية وسلامة تأشيرة السفر.
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1-أن يكون مصرى الجنسية.
2-أن ينطبق عليه قانون العمل.
3-أن يكون الغرض هو العمل لدى هيئة أجنبية خارج البلاد.
المستندات المطلوبة
1-النموذج المعد لذلك ويصرف مجانا من الإدارة وفروعها الجغرافية.
2-صورة ضوئية من الصفحة الأولى من الجواز المميكن بالإضافة للأصل للاطلاع.
3-تأشيرة العمل أو الإقامة السارية والمثبتة على جواز السفر أو عقد العمل الموثق من وزارة القوى العاملة.
4- 2 صورة فوتوغرافية لطالب الإذن.
5-تصريح العمل السابق أو شهادة بدل الفاقد فى حالة فقد التصريح.
6- قرار الإجازة او الإعارة فى حالة العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو اعتماد النموذج المعد لذلك من جهة العمل.
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