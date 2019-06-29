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كل ما تريد معرفته لاستخراج إذن عمل بهيئة أجنبية

السبت، 29 يونيو 2019 12:00 ص
كل ما تريد معرفته لاستخراج إذن عمل بهيئة أجنبية عمل - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، على كيفية الحصول على إذن للعمل بهيئة أجنبية خارج البلاد، و"اليوم السابع" يوضح الإجراءات التى يجب اتباعها لاستخراج إذن العمل المطلوب.

الإجراءات

1-التوجه إلى أقرب مكتب تصاريح عمل دون التقيد بالنطاق الجغرافى أو مكاتب الخدمة الجماهيرية التابعة لوزارة التنمية الإدارية، أو القنصليات المصرية بالخارج، أو موقع الإدارة على شبكة الانترنت.

2-تقديم المستندات والاوراق المطلوبة مع النموذج المعد لذلك.

3- الكشف الإليكترونى عن صلاحية وسلامة تأشيرة السفر.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1-أن يكون مصرى الجنسية.

2-أن ينطبق عليه قانون العمل.

3-أن يكون الغرض هو العمل لدى هيئة أجنبية خارج البلاد.

المستندات المطلوبة

1-النموذج المعد لذلك ويصرف مجانا من الإدارة وفروعها الجغرافية.

2-صورة ضوئية من الصفحة الأولى من الجواز المميكن بالإضافة للأصل للاطلاع.

3-تأشيرة العمل أو الإقامة السارية والمثبتة على جواز السفر أو عقد العمل الموثق من وزارة القوى العاملة.

4- 2 صورة فوتوغرافية لطالب الإذن.

5-تصريح العمل السابق أو شهادة بدل الفاقد فى حالة فقد التصريح.

6- قرار الإجازة او الإعارة فى حالة العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو اعتماد النموذج المعد لذلك من جهة العمل.

 

 


الاحوال المدنية

استخراج تصريح عمل

سفارة مصر

تصريح عمل خارجى

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