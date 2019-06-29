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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 19 فلسطينيا وتصيب 50 آخرين فى مواجهات بالقدس

السبت، 29 يونيو 2019 01:16 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 19 فلسطينيا وتصيب 50 آخرين فى مواجهات بالقدس قوات الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 19 فلسطينيا من القدس، وأصابت 50 آخرين خلال مواجهات عنيفة مع المواطنين فى بلدة العيسوية، احتجاجا على استشهاد الأسير محمد سمير عبيد برصاص قوات الاحتلال ومواصلة احتجاز جثمانه.

وقال عضو لجنة المتابعة فى العيسوية يوسف عبيد، فى تصريحات اليوم السبت، إن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء بلدة العيسوية بأعداد كبيرة، وشكلت فرقا واقتحمت كافة أحيائها واعتلت أسطح بناياتها المرتفعة، وخلال ذلك اقتحمت عشرات المنازل وشنت حملة اعتقالات واسعة، وهى مستمرة منذ ساعات الفجر.

من جانبها، أوضحت محامية مركز معلومات وادى حلوة رزان الجعبة أن قوات الاحتلال اعتدت على المعتقلين بالضرب والدفع خلال الاعتقال والاحتجاز بمركبات شرطة الاحتلال وداخل مركز التوقيف، وبدت على الشبان علامات الضرب، كما قامت بتقييد أيديهم بالقيود البلاستيكية أو الحديدية مع تضييق القيود، وإحكام عصب أعنيهم، ومنعت بعضهم من ارتداء ملابسهم خلال اعتقالهم، لافتة أن تم نقل المعتقلين لمركز شرطة (البريد وشارع صلاح الدين).

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أن طواقمها تعاملت مع 50 إصابة خلال المواجهات المندلعة فى البلدة منذ مساء أمس، بينها 37 إصابة بالرصاص المطاطى و6 إصابات كسور وسقوط، و7 إصابات بالاختناق بالغاز.

وأكدت الجمعية أن هناك إعاقة كبيرة لحركة سيارات الإسعاف المتجهة إلى مكان الحدث، بسبب حواجز تقيمها شرطة الاحتلال، التى توقف عددا من سيارات الإسعاف، وفى بعض الأحيان لا تسمح بدخولها.

 

 


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