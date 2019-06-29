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فريق سباقات هندسة عين شمس يستعد للمشاركة فى مسابقة عالمية بانجلترا

السبت، 29 يونيو 2019 07:00 ص
فريق سباقات هندسة عين شمس يستعد للمشاركة فى مسابقة عالمية بانجلترا جامعه عين شمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يشارك فريق سباقات كلية الهندسة جامعة عين شمس في مسابقة FSUK  Formula Student UK والتي تعتبر نموذج مصغر من مسابقة Fourmla 1 والتي تقام علي مستوي طلاب كليات الهندسة بجامعات العالم.
 
وكشف الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت لم تتواني في تقديم كافة انواع الدعم حيث قامت الجامعة بشراء العناصر الكهربائية للسيارة.
 
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة ، إلى أن الفريق سيشارك في المسابقة هذا العام  بسيارتين احداهما تعمل بالكهرباء والتي تم تصنيعها بالشراكة مع جامعة Sussex بإنجلترا، العام الماضي ، وتعتبر هذه الشراكة هي الاولي من نوعها بين فريق مصري واجنبي ، ويتكون فريق كلية الهندسة المشارك في فعاليات مسابقة فورميلا من  36 طالب بينما تشارك، جامعة Sussex بعدد 12 طالب ويذكر ان كل فريق لديه قائد للفريق.
 
وسوف يسافر فريق الجامعة للمشاركة في المسابقة بداية من الثالث من الشهر المقبل من اجل الانتهاء من تصنيع السيارة واختبارها حتي بداية المسابقة في السادس عشر من الشهر القادم.
 
 

جامعه عين شمس

عين شمس

هندسه عين شمس

فريق سباق السيارات

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