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غياب 1490 طالب وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

السبت، 29 يونيو 2019 02:05 م
غياب 1490 طالب وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة لجان الامتحانات-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة  إن غرفة عمليات الثانوية رصدت غياب 1490 طالب وطالبة من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان اليوم السبت فى مواد الجيولوجيا،والتفاضل والتكامل وعلم النفس البالغ عددهم 29556 طالب وطالبة بنسبة حضور 95 %.
مضيفا انه تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء لجان سير الامتحان بحضور مديرى الادارات التعليمية ،والجهات المعنية تم خلاله التأكد من كافة التجهيزات الخاصة بالجان ،والاستراحات ورفع درجة  الاستعداد بجميع الادارات التعليمية .
 
واوضح وكيل وزارة التعليم ان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين فى الامتحانات يبلغ31956 طالب وطالبة بواقع 18574 علمى علوم و3389 طالب  وطالبة علمى رياضة و9993 ادبى يؤدون الامتحانات بعدد 99 لجنة بالاضافة للجنة للمكفوفين  بالادارات التعليمية .
 
لافتا  الى تشكيل غرفة عمليات بكل ادارة تعليمية  وربطها بغرفة العمليات الرئيسة  بالمديرية  لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل اي طارئ.
ووجه وكيل وزارة  التعليم على ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب لاداء الإمتحانات بمنتهى الشفافية  ومواجهة الغش لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
مشيرا الى تفعيل بروتكولات التعاون بين  مديرية التربية والتعليم ومديرات الامن والصحة والتموين وشركةالكهرباء  والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتامين الامتحانات وأوراق الأسئلة  ومقار لجان سير  امتحان الثانوية العامة .
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، السبت 8 يونيو 2019 ، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين  فى  11 لجنة على مستوى محافظات الجمهوريةو192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2019

امتحان مادة التفاضل والتكامل 2019

امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

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