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غدًا احتفالات بالغربية والقليوبية بمناسبة ذكرى 30 يونيو

السبت، 29 يونيو 2019 12:11 م
غدًا احتفالات بالغربية والقليوبية بمناسبة ذكرى 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يوينو
نيفين طه - محمد طارق

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ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب بالقليوبية التابع مساء غدا الأحد أمسية ثقافية لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو بمشاركة كبار المثقفين والفنانين والأدباء والسياسيين والخبراء الأمنيين من ابناء محافظة القليوبية تحت عنوان: "تثبيت اركان الدولة.. أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو"

وقال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، إن الاحتفال بذكر الثورة تأتي هذا العام، وقد أنجز الشعب المصرى الكثير، فى بناء الدولة الوطنية ، والتى قامت عبر مظاهرات شعبية كانت الأكبر فى تاريخ مصر والعالم من حيث التظاهرات المدنية التى دعمها الجيش والشرطة، واستطاعت الدولة خلال السنوات الماضية تحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات القومية.

وأوضح عرفة، أن احتفالية الغد سوف تركز على أهمية ثورة 30 يونيو فى تثبيت أركان الدولة والدور المهم الذى لعبته القيادة السياسية فى إدارة عملية التحول التى مرت بها الدولة المصرية فى ضوء المتغيرات التى شهدتها البلاد خلال الفترة التى اعقبت ثورة 25 يناير و30 يونيو وذلك بهدف تثبيت اركان الدولة ومؤسساتها المختلفة

يأتي ذلك فى الوقت الذى تنظم فيه وزارة الشباب والرياضة، غدا الأحد ، لقاء حواري وحفل فني لفرقة محكي الشباب  بمناسبة مرور ستة أعوام علي ثورة يونيو المجيدة،ذلك في الرابعة مساء، بمركز شباب محلة مرحوم التابع لقطاع الشباب والرياضة بطنطا.

ويشارك العقيد محمد مصطفي المستشار العسكري للمحافظة، أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة،يسري الديب وكيل المديرية لشئون الشباب،سامح خضر مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، أخصائي الإدارة العامه للبرلمان والتعليم المدني.

ويتناول اللقاء الحواري ابرز التغيرات التي أحدثتها ثورة يونيو في المجتمع المصري من خلال الهوية المصرية والثقافة الوطنية في شتي المجالات.

 

 

 


الشباب والرياضة

الشباب والرياضة بالغربية

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