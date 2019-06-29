ضبط 757 مخالفة مرورية خلال حملة بالقليوبية

القليوبية-نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية،حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 757 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير 757 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية، وتحرير 48 مخالفة انتظار خاطئ، و67 حالة تصالح فورى، وسحب 13 دراجة نارية، وتحصيل مبلغ 6700 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 8 رخص، و6 حالات تصالح وتحصيل 1800 جنيه غرامة.