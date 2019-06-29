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ضبط 71 كيلو هيروين و4 طن حشيش و33 مليون قرص مخدر خلال شهر

السبت، 29 يونيو 2019 03:27 م
ضبط 71 كيلو هيروين و4 طن حشيش و33 مليون قرص مخدر خلال شهر هيروين - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة الأمن حملاتها لملاحقة حائزي المواد المخدرة، حيث نجحت جهودها في ضبط 4969 قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها 5397 متهما.
 
وعثر بحوزة المتهمين على 753.755 كيلو جرام و57 شجيرة من البانجو، و4320.028 كيلو جرام حشيش، و71.744 كيلو جرام هيروين، و2.655 كيلو كوكايين، و3.432 كيلو جرام  أفيون.
 
وأثمرت جهود الأجهزة الأمنية ـ خلال شهر ـ عن ضبط 24.667 كيلو استروكس، و10.540 كيلو جرام من الفودو، وكمية من مخدر الشابو وزنت136 جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 85 جرام، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت نحو 40 جرام و35 أمبول، و250 سم3 ماكس، و33,846,587 قرص مخدر، و1500 قرص منشط.
 
 

مخدرات

تهريب المخدرات

التصدي لمهربي المخدرات

هيروين

حشيش

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