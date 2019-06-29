ضبط 400 زجاجة زيت وتحرير 82 قضية تموينية خلال حملة بمراكز وقرى أسيوط

أسيوط - ضحا صالح

تمكنت مباحث التموين بأسيوط من ضبط 400 زجاجة زيت غير صالحة للاستخدام و تحرير 82 قضية تموينية متنوعة وذلك خلال حملة نظمتها المحافظة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة بقرى ومراكز المحافظة.

واوضح المهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين ان الحملات التموينية تتم بالتنسيق مع الصحة والطب البيطرى والبيئة والامن الصناعي بناءاً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وأسفرت الحملات عن تحرير 82 قضية تموينية متنوعة منها 40 قضية عدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط وضبط 400 زجاجة زيت غير صالحة للاستخدام الادمي وبيعها بغية التربح المادي الغير مشروع منها وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة.