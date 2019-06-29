سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 12:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 400 زجاجة زيت وتحرير 82 قضية تموينية خلال حملة بمراكز وقرى أسيوط

السبت، 29 يونيو 2019 11:40 م
ضبط 400 زجاجة زيت وتحرير 82 قضية تموينية خلال حملة بمراكز وقرى أسيوط زيت طعام - أرشيفية
أسيوط - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث التموين  بأسيوط من ضبط 400 زجاجة زيت غير صالحة للاستخدام و تحرير 82 قضية تموينية متنوعة وذلك خلال حملة نظمتها المحافظة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة  بقرى ومراكز المحافظة.

واوضح المهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين ان الحملات التموينية تتم بالتنسيق مع الصحة والطب البيطرى والبيئة والامن الصناعي بناءاً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وأسفرت الحملات عن تحرير 82 قضية تموينية متنوعة منها 40 قضية عدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط وضبط 400 زجاجة زيت غير صالحة للاستخدام الادمي وبيعها بغية التربح المادي الغير مشروع منها وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة.

 

 


زجاجات زيت

زيت فاسد

حمله تموينيه

اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

40 أغنية × 82 دقيقة ضمن الألبوم الخاص بالموسم الجديد لـ Stranger Things

40 أغنية × 82 دقيقة ضمن الألبوم الخاص بالموسم الجديد لـ Stranger Things

اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو

اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة