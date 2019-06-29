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ضبط 37 مخالفة تموينية فى حملة لـ"حماية المستهلك" ببنى سويف

السبت، 29 يونيو 2019 03:15 م
ضبط 37 مخالفة تموينية فى حملة لـ"حماية المستهلك" ببنى سويف المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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 استعرض المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف  اليوم السبت تقرير لجنة حماية المستهلك ، والتي تختص بتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية ،والعمل على توفيرها  بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.
 
 
 
  وتبين من التقريرالذي عرضه السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا، أن اللجنة شنت حملة  تموينية بمدينة بني سويف العاصمة ،تمكنت خلالها من تحرير 37 مخالفة متنوعة شملت (  13 مخالفة خاصة بالمخابز "نقص وزن،إنتاج خبز غيرمطابق،عدم الاحتفاظ بميزان حساس،عدم الإعلان عن مواعيد العمل، عدم إعطاء بون" ، بالإضافة إلى 11 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 مخالفات لعدم وجود شهادات صحية، ومخالفتين  لإدارة منشأة بدون ترخيص ، ومخالفة واحدة  لعدم إمساك دفاتر تجارية لمحل صاغة، ومخالفة لعدم تغطية اللحوم بالشاش ) .
 
 
 
  من ناحيته أوضح السكرتير المساعد أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر  أصدرفي وقت سابق ،  قراراً بتشكيل لجنة حماية المستهلك التى تضم فى عضويتها :  الرقابة التموينية، حماية المستهلك،مباحث التموين ،الصحة، والطب البيطري وبإشراف وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة،بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على  المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية  في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.
 
 
 

حمايه المستهلك ببنى سويف

مخالفات تموينيه

المخابز والمحال التجاريه

احتكار السلع

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