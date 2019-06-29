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ضبط صاحب مطعم و5 عمال بدمياط بعد تسمم عدة مواطنين

السبت، 29 يونيو 2019 07:57 م
ضبط صاحب مطعم و5 عمال بدمياط بعد تسمم عدة مواطنين حبس - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى

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أمر المحامى العام لنيابات دمياط بضبط وإحضار صاحب محل مأكولات على خلفية الاتهامات الموجه إليه بوجود حالات شبه تسمم.

 

وانتقلت مباحث قسم شرطة رأس البر، وألقت القبض على 5 من العاملين بالمحل وتحريز كميات من لحم الدجاج والشاورما والبرجر وتم سحب عينات منها وإرسالها للمعمل المشترك وتم غلق المحل وفرض الحراسة عليه.

 

ومن المقرر أن تشن مباحث التموين حملات على محلات رأس البر نظرا لوجود حالات شبه تسمم نتيجة تناول مأكولات ومازالت التحريات مستمرة للتأكد أنهم تناولوا المأكولات من المطعم المذكور.


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حالات تسمم

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