صور.. محافظ الجيزة: رفع كفاءة شارع ثروت لفتحه أمام الحركة المرورية

تفقد اللواء أحمد رشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة الحدائق الموجودة أسفل كوبرى أكتوبر بشارع وزارة الزراعة بحى الدقى، والتى يتم تجميلها برخام الجرانيت وتدعيمها بالزراعات الخضراء ورفع كفاءة، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة الموجودة بالمنطقة ببلاط انترلوك حديث لإعطائها المظهر الجمالى اللائق وتطوير المثلثة الموجودة أمام شارع نوال .

ووجه راشد، رئيس حى الدقى بالاهتمام برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومتابعة دورية لحالة النظافة بالشوارع، بالإضافة​ إلى المتابعة الجادة اليومية للشركة المنفذة للأعمال لحين الانتهاء من تنفذ أعمال التطوير .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم استكمال رفع كفاءة شارع ثروت تمهيدًا لفتح الشارع بالكامل لاستيعاب الكثافات المرورية التى تشهدها المنطقة باعتباره احد المحاور المرورية الهامة بالجيزة لوجود العديد من المنشآت الهامة و الحيوية ولتحقيق السيولة المرورية امام قائدى السيارات سواء المتجه الى محور صفط اللبن والقادم منه متجهاً لميدان الجيزة، وأنه جارى تنفيذ أعمال رصف وإنارة وتشجير وتطوير الجزيرة الوسطى من بلدورات وبلاط انترلوك .