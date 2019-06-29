سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 03:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. محافظ الجيزة: رفع كفاءة شارع ثروت لفتحه أمام الحركة المرورية

السبت، 29 يونيو 2019 02:05 م
صور.. محافظ الجيزة: رفع كفاءة شارع ثروت لفتحه أمام الحركة المرورية تطوير شارع ثروت
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء أحمد رشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة الحدائق الموجودة أسفل كوبرى أكتوبر بشارع وزارة الزراعة بحى الدقى، والتى يتم تجميلها برخام الجرانيت وتدعيمها بالزراعات الخضراء ورفع كفاءة، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة الموجودة بالمنطقة ببلاط انترلوك حديث لإعطائها المظهر الجمالى اللائق وتطوير المثلثة الموجودة أمام شارع نوال .

ووجه راشد، رئيس حى الدقى بالاهتمام برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومتابعة دورية لحالة النظافة بالشوارع، بالإضافة​ إلى المتابعة الجادة اليومية للشركة المنفذة للأعمال لحين الانتهاء من تنفذ أعمال التطوير

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم استكمال رفع كفاءة شارع ثروت تمهيدًا لفتح الشارع بالكامل لاستيعاب الكثافات المرورية التى تشهدها المنطقة باعتباره احد المحاور المرورية الهامة بالجيزة لوجود العديد من المنشآت الهامة و الحيوية ولتحقيق السيولة المرورية امام قائدى السيارات سواء المتجه الى محور صفط اللبن والقادم منه متجهاً لميدان الجيزة، وأنه جارى تنفيذ أعمال رصف وإنارة وتشجير وتطوير الجزيرة الوسطى من بلدورات وبلاط انترلوك .

 

رفع كفاءة الحدائق بأسفل كوبرى أكتوبر
 

 

رفع كفاءة الحدائق بأسفل كوبرى أكتوبر
 
 
FB_IMG_1561802413839
 

شارع ثروت

حي الدقي

كوبري اكتوبر

تشجير الشوارع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة