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صور.. جامعة القناة تستضيف شباب عزبة الصفيح لإكتشاف مواهبهم

السبت، 29 يونيو 2019 02:06 م
صور.. جامعة القناة تستضيف شباب عزبة الصفيح لإكتشاف مواهبهم شباب عزبة الصفيح
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أستضاف طلاب الفوج الثامن لمعسكر إعداد القادة بجامعة قناة السويس، مجموعة من شباب عزبة الصفيح، والتى تتبنى الجامعة تطويرها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطويرالقرى الأكثر إحتياجا.

وأشارالدكتورطارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، فى بيان له اليوم، أن أعمال تطوير القرية تضمنت العديد من المجالات منها قافلة إصحاح بيئى ضمت العديد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى الطب البيطرى والإرشاد الزراعى والتثقيف الصحى.

وأضاف رحمى، أن أعمال التطوير شملت أيضا العديد من أعمال الصيانة للعزبة خاصة بالمسجد ومدرسة الفصل الواحد وأعمال الدهان للمنازل والمدرسة وأعمال النجارة والكهرباء والسباكة.

وأشار رئيس جمعة قناة السويس، إلى أن المبادرة شهدت إكتشاف المواهب لشباب القرية سواء الرياضية أوالفنية أو الموسيقية.

وأوضح الدكتور طارق رحمى، أن بعد إكتشاف العديد من المواهب التى تمت على مدار يومين داخل القرية، تم دعوتهم لزيارة الجامعة وأستقبلهم شباب الفوج الثامن لمعسكرإعداد القادة الذى يعقد بالجامعة، وأدوا يوم رياضى جميل داخل ملاعب الجامعة.

شهد اللقاء الرياضى الدكتورة داليا منصوررئيس فريق العمل المشارك فى تطويرعزبة الصفيح، وكان فى إستقبالهم الدكتورمحمد غنيم منسق عام الأنشطة الرياضية بالجامعة، والمسئول عن إكتشاف المواهب ضمن المبادرة.

1- رئيس جامعة القناة يستقبل شباب عزبة الصفيح
رئيس جامعة القناة يستقبل شباب عزبة الصفيح

 

2- رئيس جامعة القناة يستقبل شباب عزبة الصفيح
 
رئيس جامعة القناة يستقبل شباب عزبة الصفيح

 

3- رئيس جامعة القناة يستقبل شباب عزبة الصفيح
 
 رئيس جامعة القناة يستقبل شباب عزبة الصفيح

 

4- رئيس جامعة القناة يستقبل شباب عزبة الصفيح
رئيس جامعة القناة يستقبل شباب عزبة الصفيح

 


الاسماعيليه

جامعه القناه

تطوير القرى الاكثر احتياجا

عزبه الصفيح بالاسماعيليه

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