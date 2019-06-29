صور.. إزالة سور مخالف وإشغالات طريق فى حملة مسائية شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت وحدة الإيقاف والتحفظ بحى ثان المنتزه، مساء اليوم السبت، حملة مكبرة تحت إشراف العميد خالد كشك رئيس الحى، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى، حملة فورية لمجابهة المخالفات.

وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، وإزالة سور مخالف بمنطقة طوسون شارع 4 بجوار المسجد الكبير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة.

يأتى ذلك فى إطار التصدى للمخالفات بشتى أنواعها وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف، فى إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

من جهه اخرى شنت إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة المسائية بحى ثان المنتزه، شرق الاسكندرية مساء اليوم السبت، حملة ازالة أسفرت عن إزالة عدد من الاشغالات المتواجدة بشارع (ملك حفنى بحرى، وهران، البستان، سيدى كمال، احمد تيسير).

جاء ذلك بناءا على توجيهات العميد خالد كشك رئيس حى ثان المنتزه،و مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى، حيث تم رفع الإشغالات الخاصة بالمحال التجارية والمقاهى والباعة الجائلين، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات.

كما واصل شن حملات إزالة الحواجز الحديدية، والكتل الخرسانية بنطاق الحى وذلك فى شارع "مصطفى كامل، 45 قبلى، جمال عبد الناصر".

وأسفرت الحملة، عن إزالة مخلفات الحواجز الحديدية،والكتل الخرسانية،وإطارات السيارات المتهالكة، التى تشغل الطريق، وتعوق حركة السير.

إزالة سور مخالف وإشغالات طريق (1)



إزالة سور مخالف وإشغالات طريق (2)



إزالة سور مخالف وإشغالات طريق (3)



إزالة سور مخالف وإشغالات طريق (4)



إزالة سور مخالف وإشغالات طريق (5)