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شكاوى وبكاء طالبات الثانوية العامة بالزيتون لصعوبة امتحان التفاضل والتكامل

السبت، 29 يونيو 2019 11:34 ص
شكاوى وبكاء طالبات الثانوية العامة بالزيتون لصعوبة امتحان التفاضل والتكامل امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود راغب

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انتهى منذ قليل امتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة، بأول أيام امتحانات الأسبوع الرابع والأخير لماراثون الثانوية العامة .

وعبر عدد من الطلاب بمدرسة الشهيد محمد غنيم، ومدرسة إنصاف سرى الثانوية، ولجان مدرسة الشهيد المقدم شريف أحمد صالح بحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، عن استيائهم من مستوى الامتحان، مؤكدين صعوبته، وسادت حاله من الغضب بين الطالبات وبكاء بعض الطلاب لصعوبة الامتحان .

ويؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلمى علوم، والتفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وشهدت اللجان اجراءات مشددة لتفتيش الطلاب بالعصا الإليكترونية، فضلا عن التحذير من دخول الموبايل اللجان .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


الثانوية العامة

الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا للثانوية العامة

امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

التفاضل والتكامل للثانوية العامة

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