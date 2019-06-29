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سقوط عاطل سرق 6 أجهزة تكييف من مخزن إحدى الشركات بمدينة نصر

السبت، 29 يونيو 2019 01:44 م
سقوط عاطل سرق 6 أجهزة تكييف من مخزن إحدى الشركات بمدينة نصر حبس - ارشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي عاطل سرق أجهزة تكييف من مخزن إحدى الشركات بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، من ضبط عاطل لارتكابه واقعة سرقة 6 أجهزة تكييف، من داخل مخزن إحدى الشركات التجارية ، وبحوزته (بندقية خرطوش عيار 12مم،  10طلقات من ذات العيار). 
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "قص الأقفال"، ونقل المسروقات باستخدام سيارات نقل "مستأجرة" عقب إيهام قائديها بأنه مالك المخزن، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأضاف بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط 5 أجهزة تكييف المستولى عليهم بمسكنه. 
 
وأضاف بتصرفه بالبيع فى جهاز تكييف لأحد الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنه"، وكذلك ضبط مبلغ مالى 50 ألف جنيه متحصلات بيع المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


جريمة سرقة

سرقة اجهزة تكييف

مباحث مدينة نصر

سرقة مخزن

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