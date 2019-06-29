رصد 5 حالات غش باستخدام المحمول بـ"جيولوجيا وعلم النفس وتفاضل" الثانوية

كتب محمود طه حسين

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى 266 ألفاً و30 طالب وطالبة بالشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وفي الشعبة العلمية "الرياضيات" أدى 117 ألفاً و71 طالب وطالبة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، وفي الشعبة الأدبية أدى 253 ألفاً و932 طالبا وطالبة الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.

كما أدى طلاب مدارس STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الأحياء والجيولوجيا بإجمالي عدد 150 طالب وطالبة، واختبار الاستعداد للقبول في الجامعات في الرياضيات بإجمالي عدد 215 طالب وطالبة، بينما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بالورقتين (الأولى، والثانية) بإجمالي عدد 192 طالب وطالبة.

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبدالحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد بدء الامتحان، وذلك في محافظة الشرقية "إدارة ههيا، وإدارة الإبراهيمية، وإدارة أبو كبير"، وفي محافظة الدقهلية "إدارة الجمالية"، وفي محافظة بني سويف "إدارة ببا"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كورصدت غرفة عمليات الوزارة إصابة طالبة في محافظة القاهرة بحالة إعياء وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها لأقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي محافظة بنى سويف قام طالب بتمزيق كراسة الإجابة في مادة علم النفس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما حاول طالب الانتحار أثناء الامتحان وتم السيطرة على الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية خلال الفترة الأولى بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 591 ألفًا و798 طالب/طالبة، على النحو التالي: اللغة الصينية "56 طالب/ طالبة"، واللغة الإسبانية "6 آلاف و161 طالب/طالبة"، واللغة الإيطالية "41 ألفا و666 طالبا وطالبة"، واللغة الألمانية "102 ألف و471 طالبا/طالبة"، واللغة الفرنسية "439 ألف و253 طالبا/طالبة"، واللغة الإنجليزية "ألفان و191 طالب وطالبة"، وخلال الفترة الثانية يؤدون الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي عدد 597 ألفا و380 طالبا/طالبة.

ويؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مقاييس المفاهيم في مادة الأحياء، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة، والتربية الوطنية بإجمالي عدد 373 طالب/ طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 190 طالبا/ طالبة.