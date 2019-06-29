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رئيس مستشفيات بنها الجامعية يتفقد أقسام الغسيل الكلوى والعناية المركزة

السبت، 29 يونيو 2019 03:32 م
رئيس مستشفيات بنها الجامعية يتفقد أقسام الغسيل الكلوى والعناية المركزة خلال التفقد
القليوبية نيفين طه

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تفقد اليوم الدكتور مصطفى القاضي "رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ببنها"، والدكتور  محمد جودة "وكيل الكلية لشئون الطلاب"، والدكتور  طارق العيسودي " مدير مستشفيات بنها الجامعية" مستشفيات بنها الجامعية استعداداً للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
 
تم تفقد  العناية المركزية ووحدة غسيل الكلى،وعناية الأطفال وقسم الاستقبال والطوارئ و العمليات، وذلك للاطمئنان على سير العمل بهم،والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية .
 
هذا وقد أمر "القاضي" برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى،وإلغاء كافة الأجازات لمجلس ادارة المستشفى والأجهزة المعاونة،كما أكد على استعداد مستشفيات بنها الجامعية لأي  طوارئ في ذكرى الاحتفال ب 30 يونيو، متمنياً لمصر وشعبها مزيداً من الأمن والأمان.
 
 

الطوارئ

30 يونيو

مستشفي بنها الجامعي

القليوبيه

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