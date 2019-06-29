رئيس مستشفيات بنها الجامعية يتفقد أقسام الغسيل الكلوى والعناية المركزة

القليوبية نيفين طه

تفقد اليوم الدكتور مصطفى القاضي "رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ببنها"، والدكتور محمد جودة "وكيل الكلية لشئون الطلاب"، والدكتور طارق العيسودي " مدير مستشفيات بنها الجامعية" مستشفيات بنها الجامعية استعداداً للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

تم تفقد العناية المركزية ووحدة غسيل الكلى،وعناية الأطفال وقسم الاستقبال والطوارئ و العمليات، وذلك للاطمئنان على سير العمل بهم،والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية .

هذا وقد أمر "القاضي" برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى،وإلغاء كافة الأجازات لمجلس ادارة المستشفى والأجهزة المعاونة،كما أكد على استعداد مستشفيات بنها الجامعية لأي طوارئ في ذكرى الاحتفال ب 30 يونيو، متمنياً لمصر وشعبها مزيداً من الأمن والأمان.