رئيس المفوضية الأوروبية: الاتفاق الجديد مع ميركوسور رسالة لدعم التجارة الحرة

أوساكا (أ ش أ)

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن اتفاق التجارة الحرة الجديد، الذى تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبى وتجمع "ميركوسور" لدول جنوب أمريكا اللاتينية، يظهر إمكانية التوصل إلى اتفاقيات وتسويات متبادلة المنفعة.

وأضاف يونكر، خلال مؤتمر صحفى عقده، اليوم السبت، فى مدينة أوساكا اليابانية عقب ختام أعمال قمة مجموعة العشرين، أن هذا الاتفاق يعد رسالة حقيقية لدعم التجارة المفتوحة والعادلة والمستدامة والقائمة على القواعد.

وكان الاتحاد الأوروبى وتجمع "ميركوسور"، اتفقا أمس الجمعة، على معاهدة تجارة حرة وعلى الالتزام بإقامة المزيد من الأسواق المفتوحة فى مواجهة موجة متزايدة من الحمائية.