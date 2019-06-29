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دخول طلاب الثانوية العامة لجان امتحان الجيولوجيا وعلم النفس

السبت، 29 يونيو 2019 08:36 ص
دخول طلاب الثانوية العامة لجان امتحان الجيولوجيا وعلم النفس طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب - محمود طه حسين

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دخل طلاب الثانوية العامة، قبل قليل لجان الامتحانات، استعدادا لأداء اختبار مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

وشهدت لجنة المنيرة الإعدادية بنين، والتى تؤدى فيها طالبات عدة مدارس خاصة امتحان الثانوية العامة، تفتيش الطالبات باستخدام العصا الإلكترونية، وأيضا تفتيشهم يدويا بحثا عن أى وسيلة غش.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ 650 ألف  طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 

 

 
 
 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2019

امتحان مادة التفاضل والتكامل 2019

امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

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