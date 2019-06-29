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حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى يدعو للحوار وصولا للانتخابات الرئاسية

السبت، 29 يونيو 2019 06:33 م
حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى يدعو للحوار وصولا للانتخابات الرئاسية مظاهرات الجزائر
أ ش أ

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دعا محمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، اليوم،السبت، كافة الجزائريين إلى إنجاح مسعى الحوار البناء الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية في أقرب موعد.

 

وقال جميعي - خلال اجتماع حزبي بالجزائر العاصمة - "إن حزب جبهة التحرير الوطني ينادي كافة الجزائريين في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، إلى إنجاح مسعى الحوار البناء وغير الإقصائي الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية في أقرب موعد".

 

وأعرب عن دعم حزبه لسياسة الدولة ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي تجاه الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مشيدا بالمواقف المشرفة لقيادة الجيش التي انحازت للشعب ورافقت العدالة في محاربتها للفساد كما أعلنت أنها ليس لديها أي طموحات سياسية.

 

وأدان ما أسماه "محاولات بعض المغامرين لزعزعة الثقة بين الشعب الجزائري وجيشه"، مثمنا تمسك الجزائريين بوحدتهم وبعلاقتهم بجيشهم، كما دعا أعضاء الحزب إلى التصدي للأطراف التي تحاول تقسيم البلاد والتفرقة بين أفراد الشعب.

 

وقال إن اللجان التي تم تنصيبها بالحزب مؤخرا والتي تخص الاستشراف والدراسات والإطارات والشباب والطلبة والرقابة والانضباط والتسيير المالي بالإضافة إلى اللجان التي سيتم تنصيبها قريبا الهدف منها هو جعل الحزب ساحة للممارسة الديمقراطية.

 


الجزائر

الانتخابات الجزائرية

جبهة التحرير الجزائرى

الجيش الجزائرى

الشعب الجزائرى

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