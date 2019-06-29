حبس عامل 4 أيام لاتهامه بالنصب على زوجته فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أمرت نيابة مركز سوهاج وسكرتارية طه محمد عثمان، بحبس المتهم "محمد.ا.م" 28 سنة عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالنصب على زوجته الأولى بإيهامها بالتوقيع على قائمة الأعيان الخاصة بها دون علمها .

بدأت الواقعة عندما تقدمت الزوجة ببلاغ إلى مركز شرطة سوهاج مفاده تعرضها للنصب على يد زوجها، وكشفت التحريات وجود خلافات زوجية بينهما، وأن الزوج متزوج من أخرى فقام بالنصب على زوجته بإيهامها بالتوقيع على قائمة الأعيان الخاصة بها، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عى المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.