حبس عاطلين بسوهاج قتلا شخصا لخلافات مالية بينهم 15 يوما

قررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار على جودة وسكرتارية طه محمد عثمان ،بحبس المتهمين عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق ،لاتهامهما بقتل المجنى عليه بعد أن أطلقا النار عليه بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة مركز سوهاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج،بلاغا بمقتل المجنى عليه "محمد.أ"،ونقله إلى المستشفى جثة هامدة ،وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهمين" حسن.أ" 30 سنة عاطل و"عماد.م" 16 سنة عاطل وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما وبين المجنى عليه فقاما بإطلاق النار عليه مما أدى إلى مصرعه فى الحال وتم القبض على المتهمين وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.