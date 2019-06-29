تنصيب المصرى أحمد عثمان رئيسا لمجلس المشروعات الصغيره بالأمم المتحدة.. فيديو

كتب محمود العمرى

اختير المهندس أحمد عثمان،رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيره والمتوسطة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ، والذى تم تنصيبه بالأمس، ويعد أول رئيس عربي ومصري منتخب للمجلس الدولي للمشروعات الصغيره والمتوسطة.

ويعد المجلس هو أقدم جهة بالعالم تدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى كل العالم من خلال أكثر من 56 فرع للمجلس فى جميع دول العالم.

ويهدف المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، إلى تقديم الدعم الفنى لكل دول العالم فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير قنوات تمويلية من خلال ربط الجهات ببعض، بهدف تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بلدان العالم المختلفة، بالإضافة إلى وجود رأى استشارى بالقوانين المتعلقة بالقطاع فى مختلف دول العالم

كما يهدف المجلس الذى يعمل شريكًا مع الأمم المتحدة إلى خلق 600 مليون فرصة عمل جديدة فى هذا القطاع على مستوى العالم خلال الـ10 سنوات المقبلة.

يتكون هيكل أعضاء المجلس من أكثر من 5000 عضو، هم أكاديميون متخصصون فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وصناع سياسات وممثلين لحكومات ودول مختلفة، إضافة إلى رواد أعمال وأصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة، يهدف المجلس وضع الاستراتجيات والأبحاث ومبادرات تمويلية لدعم الدول النامية على مستوى العالم، حيث قام المجلس بوضع مبادرات لتمويل صغير ومتناهى الصغر للبرازيل والأرجنتين، وبعض دول آسيا من خلال دعم المجلس للثورة الصناعية بكوريا فى فترة الثمانينيات.