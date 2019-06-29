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تعرف على شروط ترخيص التوك توك بمحافظة أسيوط

السبت، 29 يونيو 2019 11:24 م
تعرف على شروط ترخيص التوك توك بمحافظة أسيوط توك توك - أرشيفية
أسيوط – ضحا صالح

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يعتبر التوك توك بمحافظة أسيوط واحدا من المركبات التى تستخدم طوال اليوم بجميع قرى ومراكز المحافظة وأصبح مؤخرا بشوارع مدينة اسيوط بحى شرق وحى غرب.

وخضع التوك توك لشروط مقننة من أجل ترخيصه واستخدامه بشكل قانونى داخل محافظة أسيوط خاصة بعد انتشار السرقات والحوادث.

ومن الشروط التى حددتها المحافظة لترخيص التوك توك

1- الحصول على فاتورة ضريبية

 2- تقدم للمرور شهادة باطنة ونظر بما يثبت لياقة السائق الصحية وأن يكون عمره مناسبا

3- بيان بحالة التوك توك الأمنية وإذا كان مبلغ بسرقته

4 – تقديم عقد الملكية

5- الحصول على الرخصة الخاصة لقيادة التوك توك

6- تحديد موعد اختبار لسائق مركبة التوك توك عن طريق إدارة المرور

7- اجتياز السائق لاختبارات المرور 

 


محافظة اسيوط

ترخيص التوكتوك

اختبارات المرور

رخصه قياده

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