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بوتين: موسكو تجرى حوارا مع واشنطن بشأن سوريا وهناك تنسيق لمكافحة الإرهاب

السبت، 29 يونيو 2019 05:27 م
بوتين: موسكو تجرى حوارا مع واشنطن بشأن سوريا وهناك تنسيق لمكافحة الإرهاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، أن موسكو تجري حوارا مع الولايات المتحدة بشأن سوريا وهناك تنسيق جيد لإجراءات مكافحة الإرهاب.

 

وقال بوتين، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، والتي أدلى بها على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا: "نحن دائما في حوار مع شركائنا الأمريكيين، لقد أقمنا اتصالات جيدة ومباشرة، كما يقولون، على الأرض، وننسق إجراءاتنا وجهودنا لمكافحة الإرهاب - لا تزال هناك بعض الجيوب".

 

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية جيمس جيفري، إن الولايات المتحدة على اتصال مع روسيا بشأن سوريا على جميع المستويات، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى الاتفاق.

 

وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات ضد تنظيم "داعش" [التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا] في العراق وسوريا منذ عام 2014، ويتواجد التحالف الدولي في سوريا بدون إذن من السلطات السورية.

 

وقد ذكرت الحكومة السورية مرارا، أن الولايات المتحدة تتواجد في الأراضي السورية بشكل غير قانوني، ودعتها إلى سحب قواتها.

 


روسيا

امريكا

الرئيس الروسى

فلاديمير بوتين

سوريا

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