بطريرك الكاثوليك يهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو

كتبت ــ سارة علام

أرسل البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

وجاء فيها: بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو، يتقدم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك بمصر، إلى الشعب المصري الحبيب، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل المعاونين له في إدارة مصرنا الحبيبة، بخالص التهنئة، راجيا من الله أن يحفظ مصر في مسيرتها للنمو والتقدم.