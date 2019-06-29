بروتوكول تعاون بين حاسبات بنها والقومى للإتصالات لتدريب الطلاب والخريجين

القليوبية - إبراهيم سالم - نيفين طه

أعلنت الدكتورة هالة حلمى زايد عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية والمعهد القومى للاتصالات (NTI) وهو مركز دعم معتمد لأكاديميات شركة سيسكو العالمية لتنفيذ برامج تدريبية على الأمن السبرانى(Cybersecurity) للطلاب والخريجين فى إطار مبادرة ( Be Secure Program) وإستراتيجية الدولة للتحول الرقمى وما تستلزمه من تأمين لشبكات المعلومات والبيانات لمنع الاختراق والقرصنة والتجسس.

وأضافت عميد الكلية، أن الهدف من بروتوكول التعاون هو تنفيذ برامج تدريبية مجانية متميزة تواكب أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال تأمين الشبكات والمعلومات مع رفع مهارات المتدربين فى مجال اللغة الانجليزية ومهارات الاتصال، وذلك للشباب من كليات الحاسبات والمعلومات، وكذلك كليات الهندسة أقسام الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات (يشمل ذلك طلاب الجامعة وشباب الخريجين بحد أقصى خمسة سنوات من التخرج).

وتابعت زايد، أن 20% على الأقل من الأوائل الذين أتموا أحد المسارات التدريبية بنجاح يحصلون على إيصال لأداء امتحان إحدى الشهادات الدولية مجانا، كما يحصل المتدرب الذى إجتاز أى وحدة تدريبية بنسبة النجاح المعتمدة من سيسكو على شهادة معتمدة من أكاديمية شركة سيسكو العالمية وإيصال لأداء الامتحانات الدولية بخصم 60% تقريبا، بالإضافة إلى شهادة معتمدة من الكلية.