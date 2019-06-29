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بالصور .. حملات لمواجهة التصدي لظاهرة النباشين والفريزة شرق الاسكندرية

السبت، 29 يونيو 2019 02:28 م
بالصور .. حملات لمواجهة التصدي لظاهرة النباشين والفريزة شرق الاسكندرية نباشين
الاسكندرية جاكلين منير

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شن حى المنتزة أول شرق الاسكندرية ، حملات لإعادة الانضباط والتصدى لظاهرة النباشين والفريزة ، و ذلك تحت اشراف  حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول وبمتابعة رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع

 

حيث  قامت وحدة الإزالة بمواجهة ظاهرة النبيشة والفرز وشنت حملة بشارع 45 بحري وتم التحفظ على الجوانى المستخدمة فى عمليات الفرز

 

فيما قاد حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول حملة للتصدى لظاهرة النباشين والفريزة ولإعادة الانضباط بنطاق الحى وقد رافقه كلا من مدير ادارة الرقابه والرصد البيئى ، رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع ، معاونى أشغال الطريق

 

حيث توجهت الحملة لمواجهة ظاهرة النبيشة والفرز بشارع اسكندر ابراهيم وتم التحفظ على موتوسيكل بخارى يستخدم فى نقل اعمال الفرز والحملات مستمرة يوميا لإعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحى .

وفى نفس السياق وفى إطار الاهتمام بالارتقاء بمستوى النظافة تحت حمدي عبد العليم شامه رئيس حي المنتزه أول و بتواجد مدير إدارة الرقابة و الرصد البيئي قام أخصائي الرصد البيئي بمتابعة حالة النظافة داخل مختلف قطاعات الحي و متابعة حسن سير عمل معدات شركة نهضة مصر و التأكد من عدم وجود أي تجمعات قمامة داخل نطاق الحي و متابعة أعمال التجريف و الكنس ، حيث تم المرور بكل من شارع ملك حفني بحري ، شارع اسكندر إبراهيم أمام السنترال ، شارع العيسوي

 

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شارع جمال عبدالناصر

شارع خالد بن الوليد

شارع ملك حفني قبلي

شارع

مسجد سيدي بشر

شارع مصطفى كامل

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