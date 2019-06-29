سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 06:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

باحثون بريطانيون يكشفون عن احتمالية تورط عميل روسى ثالث كقائد لهجوم ساليسبرى

السبت، 29 يونيو 2019 06:04 م
باحثون بريطانيون يكشفون عن احتمالية تورط عميل روسى ثالث كقائد لهجوم ساليسبرى الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف باحثون بريطانيون ، اليوم السبت، أن عميلا استخباراتيا روسيا ثالثا سافر إلى بريطانيا قبل وقوع هجوم غاز الأعصاب في مدينة ساليسبري يُشتبه في كونه وراء توجيه العميلين الآخرين اللذين سمما الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا.

 

وذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية نقلا عن موقع "بيلينج كات" الخاص للتحقيقات الصحفية أن تسجيلات الهاتف المحمول أظهرت أن العميل الروسي دينيس سيرجيف الذي استخدم اسم "سيرجي فيدوتوف" قد يكون التقى بالعميلين اللذين نفذا هجوم غاز الأعصاب في محاولة اغتيال ببريطانيا.

 

ونوهت الصحيفة بأن سيرجيف تم تحديد هويته بداية في فبراير الماضي على أنه ضابط بارز في مديرية الاستخبارات الروسية وهو جهاز الاستخبارات الخارجي بينما كشفت مصادر آنذاك أنه يحمل رتبة لواء.. وبعد النظر في سجل انخراطه في عمليات استخباراتية روسية دولية أخرى، خلص موقع "بيلينج كات" إلى أنه من المرجح جدا أن يكون سيرجيف مسؤول عن تنسيق عملية ساليسبري.

 

وقال الباحثون بالموقع إن الأدلة المتاحة تشير إلى أن سيرجيف كان متورطا في عملية سكريبال بدور إشرافي وتنسيقي، موضحين أنه كان يتواصل مع موسكو لنقل التوجيهات وكذلك لإبقاء المسؤولين الروس في الصورة فيما يخص تفاصيل العملية بينما لم يتدخل تماما في عمل فريق تنفيذ العملية.

 

وأشار الباحثون إلى أن تسجيلات المكالمات الهاتفية التي حصل عليها أحد المسربين في شركة اتصالات روسية أظهرت أن سيرجيف عاش في موسكو وعمل داخل مباني مديرية الاستخبارات الروسية ؛ بما في ذلك مقرها الرئيسي والأكاديمية الخاصة بها.

 

وأفادوا بأن رقم الهاتف، المسجل بهويته المتخفية، تم استخدامه لحجز رحلة طيران إلى لندن في أول مارس 2018 ليصل إلى مطار هيثرو الدولي قبل 4 ساعات فقط من العميلين الروس اللذين نفذا العملية ألكساندر ميشكين وأناتولي تشيبيجا، ثم انتقل إلى فندق قرب محطة قطار بادينجتون في غرب لندن وبالكاد غادر الفندق خلال اليومين التاليين.

 

ولفت الباحثون إلى أن سيرجيف كان يتبادل الرسائل مستخدما تطبيقات المراسلة المشفرة مثل "تليجرام" و"فايبر" و"واتساب"، كما قام بتحميل ملفات كبيرة مستخدما إنترنت شبكة الهاتف المحمول بدلا من إنترنت الفندق، بينما تحدث إلى شخص يُدعى "أمير من موسكو".

 

وفي 3 مارس 2018 .. أجرى سيرجيف رحلته الوحيدة المعروفة خارج منطقة بادينجتون، ليتم رصد هاتفه بعد ذلك قرب سيرك وجسر أكسفورد، ومكس في منطقة الجسر منذ 12 ظهرا حتى الواحدة والنصف، وهي الفترة التي كان العميلان الآخران على وشك ركوب قطار إلى ساليسبري من محطة "واترلو" القريبة منه.

 

وقالت شرطة لندن : "إن العميلين وصلا إلى منطقة المحطة في تمام الساعة 11:45 صباحا لكن قطارهم لم يغادر حتى 12:50 ظهرا، ومع العلم أن المسافة بين محطة "واترلو" ومنطقة الجسر تستغرق 10 دقائق سيرا على الأقدام، فإن الثلاثة عملاق قد يكونوا التقوا خلال هذا الوقت".

 

وأوضح الباحثون أنه إذا كان اللقاء شخصيا وضروريا بين سيرجيف وفريق التنفيذ سواء لتمرير توجيهات أخيرة أو أداة مادية، فإن المنطقة بين الجسر ومحطة "واترلو" كانت لتكون ملائمة تماما، كما أن الساعة الفارقة بين وصول فريق التنفيذ للمنطقة وموعد تحرك القطار إلى ساليسبري كانت لتكون كافية لحدوث اللقاء.

 


بريطانيا

روسيا

هجوم

غاز الاعصاب

جاسوس روسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوتين وشينزو آبى يعتزمان بحث إبرام معاهدة سلام بين روسيا واليابان

السبت، 29 يونيو 2019 03:50 م

بوتين: إيلتون جون "موسيقى عبقرى" لكنه مخطئ بشأن حقوق المثليين فى روسيا

السبت، 29 يونيو 2019 03:40 م

بوتين: ترامب شدد على قضية البحارة الأوكرانيين المحتجزين فى روسيا

السبت، 29 يونيو 2019 01:57 م

نوفاك: اتفاق روسيا والسعودية يظهر الالتزام باستقرار سوق النفط

السبت، 29 يونيو 2019 12:30 م

تيريزا ماى تطالب روسيا بوقف أنشطتها غير المسئولة لعودة العلاقات لطبيعتها

السبت، 29 يونيو 2019 12:25 م

"بوتين" للسيسى: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع مصر فى الفترة المقبلة

السبت، 29 يونيو 2019 09:47 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى وتحدد آلية تقديم الشكاوى

"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى وتحدد آلية تقديم الشكاوى

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة