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النيابة تحقق مع خادمة فى اتهامها بسرقة مصوغات ذهبية بالتجمع

السبت، 29 يونيو 2019 11:21 ص
النيابة تحقق مع خادمة فى اتهامها بسرقة مصوغات ذهبية بالتجمع مشغولات ذهبية مسروقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تباشر نيابة القاهرة الجديدة،  التحقيق مع "نهال.م"، فى اتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من شقة مخدومتها بمنطقة التجمع الأول.

كانت بداية الواقعة بورود بلاغاً لقسم شرطة التجمع الأول، من "س. ح"، تفيد بسرقة مصوغاتها الذهبية التى تقدر ب40 ألف جنيه، من داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، تبين بأن خادمتها وراء ارتكاب واقعة السرقة،  وبسؤالها اعترفت بسرقتها للمصوغات الذهبية بالاشتراك مع آخر "م .ع"، جاري ضبطه وأرشدت عن مكان المسروقات.

بسؤال مقدمة البلاغ تعرفت على المسروقات واتهمتها بالسرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 
 
 
 
 

 


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نيابة القاهرة الجديدة

قسم التجمع

سرقة شقة سكنية

جرائم الخادمات

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