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"المحامين": غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك.. وزوال عضوية غير المسددين

السبت، 29 يونيو 2019 03:35 م
"المحامين": غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك.. وزوال عضوية غير المسددين نقابة المحامين - أرشيفية
كتب محمد السيد

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تغلق النقابة العامة للمحامين، غدا الأحد الموافق 30 يونيو، تجديد اشتراك العضوية العام الحالى والأعوام السابقة، خاصة فى ظل استمرارية عملية تنقية جداول القيد التى تقوم بها النقابة حاليًا.

 

وقال صلاح صالح رئيس لجنة تنقية الجداول بنقابة المحامين، إن المقصود بتجديد اشتراك الاعوام السابقة تجديد اشتراك عامى 2017 و2018 وخاصة فى ظل العدد الكبير الذى لم يسدد هذا الاشتراك حتى الآن، مؤكدا أنه بحلول 30 يونيو الجارى ستزول عضوية كل من لم يسدد الاشتراك.

 

وذكر صلاح صالح رئيس لجنة تنقية الجداول بنقابة المحامين، أن حذف غير المسددين للاشتراك يتم إعمالا للمادة 170 من قانون المحاماة حيث تنص على زوال عضوية كل من لم يسدد الاشتراك لمدة عامين بقوة القانون، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى المادة.

 


نقابة المحامين

سامح عاشور

المحامين

جداول القيد

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