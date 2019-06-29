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المتهم بقتل ربة منزل وزوجها بالزيتون: "شافونى وأنا بسرقهم فخلصت عليهم"

السبت، 29 يونيو 2019 01:08 م
المتهم بقتل ربة منزل وزوجها بالزيتون: "شافونى وأنا بسرقهم فخلصت عليهم" جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل وزوجها 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، حيث تربطه علاقة جيرة سابقة بالمجنى عليهما، ويتردد عليهما بمنزلهما، ونظرًا لعلمه بثراء المجنى عليهما خطط لسرقتهما، ويوم الجريمة توجه لمنزلهما فاستضافاه وقدما له المشروبات، إلا أنه قرر الغدر بهما.

 

وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه غافل الضحيتين وتسلل للمطبخ وحصل على سكين، ولدى محاولة دخوله غرفة نومهما شاهده المجنى عليه فعاجله بعدة طعنات، وأثناء إستغاثة المجنى عليها الثانية تعدى عليها بذات السكين محدثًا مابهما من إصابات أودت بحياتهما، وإستولى على المسروقات، وفر هاربًا.

 

وقال القاتل، إنه عقب هروبه من مسرح الجريمة التقى مع ابن خالته وقاما بالتنقل بين مدن الإسكندرية والإسماعيلية ودمياط خشية ضبطهما، وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام، وأنفق باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وتصرفه فى الهواتف المحمولة وجهاز "التابلت" لدى ابنى خالته "نقاش – موظف، مقيمان بالقليوبية"، وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما كون المضبوطات من متحصلات سرقة، وتصرفهما فيها بالبيع لدى عملائهما، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


الزيتون

نيابة الزيتون

قسم الزيتون

عامل يقتل ربة منزل وزوجها فى الزيتون

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