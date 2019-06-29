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الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا على هامش قمة العشرين الوضع فى أوكرانيا

السبت، 29 يونيو 2019 06:43 ص
الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا على هامش قمة العشرين الوضع فى أوكرانيا دميتري بيسكوف
أ ش أ

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 أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، موضوع أوكرانيا وتفعيل "صيغة النورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا.
 
وقال بيسكوف - في تصريحات اوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - إن الزعيمين ناقشا الأوضاع الأوكرانية وضرورة تنشيط "صيغة النورماندي​​​"، وذلك خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.
 
وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان هناك تفاهم بشأن موعد اجتماع النورماندي المقبل، أجاب بيسكوف: "لا يوجد أي تفاهم بعد".
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن في وقت سابق، عن اجتماع مبكر للمستشارين الذين سيعدون للقاء على مستوى رؤساء دول "صيغة النورماندي" (أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا).
 
وقال زيلينسكي، الاثنين الماضي، إن كييف ليست مستعدة لإجراء حوار مباشر مع دونيتسك ولوهانسك (الجمهوريتان المستقلتان عن أوكرانيا من طرف واحد)، وأنه يوافق فقط على المفاوضات بصيغة مينسك ووقف إطلاق النار.مشيرا إلى أن استئناف المفاوضات في "صيغة النورماندي" سيتم بالتوازي مع المفاوضات في مينسك، بالإضافة إلى مناقشة مسألة إطلاق سراح الأوكرانيين المدانين في روسيا.
 
يذكر أن "رباعية النورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا تشكلت عام 2014 في إقليم نورماندي شمال غربي فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. 

اوكرانيا

فرنسا

المانيا

روسيا

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