القليوبية تنفى استيلاء رئيس مدينة شبرا الخيمة على 7 ملايين و290 ألف جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أصدرت محافظة القليوبية بيانا بشأن ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بزعم قيام اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، بالاستيلاء على مبلغ 7290000 جنيه، وعدم التعاقد بشأن محطة الوقود المملوكة لمجلس مدينة شبرا الخيمة على الراسى عليه المزاد العلنى بجلسة 9/4/2019.

وأكدت المحافظة فى بيانها، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة ومخالف للحقيقة والواقع للحقيقة والواقع، إذ أن المبلغ المشار إليه تم سداده من قبل شركة نيويورك للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية الراسى عليها المزاد إلى خزينة مجلس المدينة بموجب أوامر دفع بنكية لحساب مجلس المدينة وذلك قيمة تأمين المزاد (10%) بالإضافة إلى جزء من مقدم الايجار المستحق طبقا لكراسة الشروط وإجماليه 1.380.000 جنيه مطلوب سداده من الراسى عليه المزاد مقدما قبل تحرير العقد.

وتابعت المحافظة، أنه لم يتم التعاقد مع الشركة الراسى عليها المزاد نظرا لعدم وفائها بالتزاماتها بسداد كامل المبلغ 1,380,000 جنية قيمة الايجار السنوى طبقًا لكراسة الشروط التى تم الترسية على أساسها.

وأوضحت، أنه قام مجلس مدينة شبرا الخيمة بإنذاره بعلم الوصول بسرعة سداد باقى القيمة الإيجارية المستحقة تمهيدًا لإبرام العقد ولم يتم السداد خلال المدة المحددة طبقًا لكراسة الشروط، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء ما تقضى به أحكام قانون 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات العامة وذلك حفاظًا على المال العام.

واستطردت، بأنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم نشره من أخبار كاذبة وعارية من الصحة، وأهابت المحافظة بتحرى الدقة فى نشر أى معلومات، وتقدم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بخالص الشكر والتقدير للجهد الكبير الذى يبذله رئيس مدينة شبرا الخيمة للحفاظ على المال العام وخدمة أهالى المدينة والعمل على حل مشكلاتها فى أسرع وقت ممكن.