الشعب النمساوى يحذر من ابتعاد الأحزاب عن المنافسة الشريفة قبل انتخابات البرلمان

أ ش أ

رأى حزب الشعب النمساوى، والذى يتصدر استطلاعات الرأى فى البلاد، أن الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المبكرة فى سبتمبر القادم، ابتعدت عن المنافسة الشريفة.

ونقلت مصادر حزبية فى فيينا، اليوم السبت، عن رئيس الحزب سباستيان كورتس، قوله، "إن هناك حسابات وهمية وصفحات مزيفة للحزب على مواقع التواصل الاجتماعى يستغلها المعارضون السياسيون لمحاولة تشويه الحزب والحياة السياسية بشكل عام".

وتوقعت المصادر أن تشهد الشهور الثلاثة المقبلة، وحتى موعد الانتخابات، المزيد من الحملات الانتخابية المغرضة، والتى تفتقد إلى شرف الخصومة وتتنافى مع معايير الحياد والعدالة فى العمل السياسى والحزبى.

وأشارت المصادر إلى أن الحملات الانتخابية تتحدث عن تورط شخصيات سياسية، لم يرد ذكرها من قبل، فى فضيحة الفساد السياسى الشهيرة "إبيزا"، وأيضا معلومات عن تلقى تبرعات وتمويلات مشبوهة لعدد من الأحزاب.