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الشرطة الإيطالية تعتقل قبطان سفينة لإنقاذ المهاجرين فى لامبيدوسا

السبت، 29 يونيو 2019 07:55 ص
الشرطة الإيطالية تعتقل قبطان سفينة لإنقاذ المهاجرين فى لامبيدوسا المهاجرين
رويترز

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 اعتقلت الشرطة الإيطالية اليوم السبت القبطان الألمانية لسفينة لإنقاذ المهاجرين بعد أن رست في ميناء لامبيدوسا. وظلت السفينة سي ووتش 3 التي ترفع العلم الهولندي وتديرها مؤسسة سي ووتش الخيرية الألمانية تبحر في المياه منذ أكثر من أسبوعين وعلى ظهرها 40 أفريقيا تم إنقاذهم.
 
وبعد الانتظار في المياه الدولية لتلقي دعوة من إيطاليا أو دولة بالاتحاد الأوروبي لقبول السفينة قررت القبطان كارولا راكيتا الأسبوع الماضي الإبحار إلى جزيرة لامبيدوسا بجنوب إيطاليا ولكن سفنا حكومية إيطالية منعتها من ذلك.
 
ولكن في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت دخلت راكيتا الميناء حيث رست السفينة وسط انتشار مكثف من الشرطة.
 
وأظهرت مشاهد تلفزيونية حية الشرطة تقوم بإنزال راكيتا من على ظهر السفينة واقتيادها بعيدا في سيارة.
 
وقالت محطة راي التلفزيونية الحكومية إن راكيتا اعتُقلت "لمقاومتها سفينة حربية" وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.
 
وما زال المهاجرون موجودين على ظهر السفينة.
 
وكان ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي وزعيم حزب الرابطة اليميني قد قال سابقا إنه لن يسمح لراكيتا بالرسو إلا عندما توافق دول أخرى بالاتحاد الأوروبي على أخذ المهاجرين فورا. وقال إنه حتى حينئذ ستصادر السلطات الإيطالية السفينة وتقاضي قبطانها لمساعدتها مهربي البشر.

ايطاليا

ميناء لامبيدوسا

المهاجرين

الاتحاد الأوروبي

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