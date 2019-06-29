السيسى يستعرض بـ"أوساكا" تجربة مصر فى معالجة عدم المساواة وتمكين المرأة

أوساكا - محمد الجالى





استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى نشاطه اليوم السبت، فى قمة العشرين بحضور جلسة تمكين المرأة، كما شارك أيضاً فى جلسة معالجة عدم المساواة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ألقى كلمة خلال جلسة عدم المساواة، طرح خلالها المحاور الرئيسية التى تعمل من خلالها مصر فى مجالى معالجة عدم المساواة وتمكين المرأة.

وأوضح "راضى"، أن العديد من الأطراف الدولية المشاركة فى القمة أشادت بالخطوات الكبيرة التى خطتها مصر فى مجال تمكين المرأة، منوهاً إلى أن مصر تعتبر من الدول التى حققت معدلات كبيرة للغاية فى مجال تمكين المرأة على كافة المستويات، لافتاً إلى التعديلات الدستورية الأخيرة التى سمحت بزيادة نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان إلى ما يزيد عن 25%.

وأشار "راضى"، إلى أن الرئيس استعرض خلال كلمته دور المرأة المصرية فى تنمية المجتمع وتقدير الدولة لها.