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السيسى يؤكد لـ"جوتيريش" أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية

السبت، 29 يونيو 2019 08:53 ص
السيسى يؤكد لـ"جوتيريش" أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية السيسى
أوساكا- محمد الجالى

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الجالي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكداً دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة.

من جانبه؛ أعرب "جوتيريش" عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، لا سيما من خلال المشاركة المصرية الفعالة فى مختلف أنشطة المنظمة، مؤكداً دور مصر المحورى فى أفريقيا والشرق الأوسط، وحرص الجانب الأممى على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية فى محيطها الجغرافى المضطرب وترسيخ أسس السلم والأمن.

وفيما يتعلق بالرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي؛ أشار السكرتير العام إلى تعويل الأمم المتحدة على الدور المصرى الحيوى لتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد، حيث أكد الرئيس فى هذا الخصوص التطلع لدفع التعاون والتكامل بين المنظمتين فى إطار قيادة مصر لدفة العمل الأفريقى المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ أجندتى التنمية 2030 و2063، والتعامل مع تحديات السلم والأمن التى تجابهها القارة، وتعزيز جهود بناء السلام.

وأضاف "راضى"، أن اللقاء شهد التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، خاصةً الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الرئيس ثوابت سياسة مصر الخارجية فى هذا الصدد التى تستند على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية وصون مقدرات شعبها الشقيق ودعم مؤسساتها الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها فى الحفاظ على الأمن ومكافحة الارهاب.

وتم التوافق بشأن أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة القادمة بين مصر والأمم المتحدة إزاء هذا الملف.

 


السيسى

جوتيريش

ليبيا

قمة مجموعة العشرين

أوساكا

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