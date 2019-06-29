الرئيس الفرنسى يرحب بالاتفاق بيت الاتحاد الأوروبى ودول ميركوسور

كتب: أحمد علوى

رحب إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسى، السبت، بالتوصل إلى اتفاق ضخم للتبادل الحر بين الاتحاد الاوروبى ودول ميركوسور (البرازيل والأرجنتين والأوروجواى والباراجواي)، مع إعرابه عن "الحذر" إزاء متابعة تنفيذه.

وقال ماكرون فى مؤتمر صحفى عقده على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين فى اليابان "هذا الاتفاق جيد حاليا، وهو فى الاتجاه الصحيح لكننا سنكون حذرين جدا"، مضيفا أنه يرغب بـ"إجراء تقييم مستقل" له.

وفقًا لقناة فرانس 24 الفرنسية، أضاف ماكرون، أنه اتفاق جيد فى الوقت الحاضر استنادا إلى أخذ المفاوضين بعين الاعتبار وبشكل كامل لكل المطالب التى قدمناها.

وتابع مفصلا ما ورد فى الاتفاق معتبرا أنه جيد: "لأنه يقر بتحديداتنا الجغرافية وهو الأمر المهم جدا للمزارعين والذى لم يقم به أحد من قبل بشكل أفضل، وأيضا لأن المعايير الثلاثة التى وضعناها وردت فى النص: التقيد الواضح باتفاقية باريس (حول المناخ)" خاصة من قبل البرازيل وهو ما يحدث لأول مرة "على هذا المستوى فى نص تجاري".

وأضاف ماكرون "والمعيار الثانى هو المتعلق بالتقيد بمعاييرنا البيئية والصحية، والثالث هو حماية فروعنا الحساسة فى إطار الحصص التى وضعنا حدودها خاصة بالنسبة إلى البقر والسكر".

وقال الرئيس الفرنسى أيضا "يضاف إلى ذلك نقطة غاية فى الأهمية: بند حماية يطبق على المنتجات الزراعية" الأمر الذى يعنى "أنه فى حال تعرض قطاع ما لزعزعة كبيرة من الممكن إطلاق آلية توقف تطبيق" العملية.

وأكد أن الحكومة ستكون "حذرة جدا إزاء الصياغة النهائية" للإتفاق، و"لعملية تصديقه وخصوصا آلية متابعته"، مضيفا "كما فعلنا بالنسبة لاتفاق التبادل الحر مع كندا أريد أن اطلق خلال الأيام القليلة المقبلة تقييما مستقلا وكاملا وشفافا خاصة حول البيئة والتنوع البيولوجي".

وسيتيح هذا الاتفاق إدخال نحو 100 ألف طن من لحم البقر من دول أمريكا اللاتينية الأربع من دون فرض رسوم جمركية عليها.