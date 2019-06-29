الرئيس السيسى يلتقي نظيره الروسى بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين

أوساكا- محمد الجالى





التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل بالرئيس الروسي بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيداً في هذا الصدد بالمشروعات الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى اليوم بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.