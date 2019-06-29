الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة العشرين

أوساكا- محمد الجالى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا.

جاء ذلك فى تصريح للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية من اليابان .