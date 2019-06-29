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الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة العشرين

السبت، 29 يونيو 2019 08:46 ص
الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة العشرين الرئيس السيىسى
أوساكا- محمد الجالى

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الجالي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا.

جاء ذلك فى تصريح للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية من اليابان .

 


قمة العشرين

الرئيس السيسى

السيسى فى قمة العشرين

أنطونيو جوتيريش

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