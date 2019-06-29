الخارجية العراقية: المنطقة لا تحتمل تصعيدا والعراق ملتزم الحياد

وكالات

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن المنطقة لا تحتمل أي تصعيد، فيما أشار إلى أن العراق ملتزم بالحياد الإيجابي في الأزمة بين طهران وواشنطن.

وقال الصحاف، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية ، امس الجمعة: "وزارة الخارجية ترى إمكانية إيجاد صيغ توافقية للتقاطع والتصعيد المعلن الآن، ويجب أن يمر هذا التقاطع الآن بين الطرفين ضمن صيغ توافقية تؤمن للأطراف مصالحها، وينعكس هذا التأمين للمصالح على أمن واستقرار المنطقة، لأن كل الأطراف يدركون أن المنطقة لا تحتمل أي تصعيد وأن المنطقة أخذت تتعافى من عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي".