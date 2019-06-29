"التدريب الإلزامى للأطباء": منح البورد المصرى من الجامعات باعتماد الهيئة

كشف الدكتور ياسر سليمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، عن قيام الهيئة بالتنسيق مع لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور حسين خالد، بالبدء فى تفعيل برامج البورد المصرى فى الجامعات المصرية طبقاً للمعايير والبرامج وخطط التدريب واللوائح المعتمدة من الهيئة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة بالفصل ما بين من يقدم الخدمة ومن يضع معايير وضوابط تقديم الخدمة ويراقب تنفيذ هذه الضوابط.

وأكد سليمان، فى بيان اليوم، أن الهيئة كجهة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء سوف تكون مسئولة فقط عن مراقبة تطبيق المعايير والبرامج الموضوعة من خلالها، واعتماد الدرجات الممنوحة من الجهات التى تنطبق عليها تلك المعايير.